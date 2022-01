11.Jan.2022









RTG-Treiber: P96 V3.2.2 veröffentlicht

Jens Schönfeld (individual Computers) schreibt:

"Der RTG-Treiber P96 erfreut sich wachsender Beliebtheit. Mehr als 40 bezahlte Downloads (über ein Drittel davon zum vollen Preis oder mehr) in den Wochen seit Erscheinen der Version 3.2.0 haben uns über die Schwelle von 30 Prozent Kostendeckung gebracht, seit wir im Jahr 2016 die Eigentumsrechte an P96 übernommen haben. Wir bedanken uns recht herzlich bei der Amiga-Community für eine starke Unterstützung, sowie für detaillierte Bugreports in unserem Supportforum, die zur ständigen Verbesserung der Software beitragen." Die Änderungen:

Die Version 3.2.2 versucht erneut, fehlerhafte RTG-Programme zur Funktion zu überreden: Wenn ein Programm wie z.B Descent einen planaren Bildschirmmodus öffnet, diesen aber dann mit einem "chunky"-Modus verknüpft, kann die Version 3.2.2 trotz des offenkundigen Fehlers ein korrektes Bild ausgeben.

Bei einem geteilten Bildschirm (screen dragging) wird nun die Farbe des Mauszeigers entsprechend der Farben gewählt, die für den darunter liegenden Screen gesetzt wurde.

Maskiertes Blitting von planaren Bitmaps wurde korrigiert: Der "Palette"-Einsteller funktioniert damit wieder korrekt.

Bei geteilten Bildschirmen auf einer PIV-Karte wird das Video-Fenster nicht mehr abgeschaltet, sondern es wandert mit Bewegung des Screens mit. Bitte beachten Sie, dass P96 das Videofenster derzeit nur auf dem vorn gelegenen Screen unterstützt. (dr)



[Meldung: 11. Jan. 2022, 22:06] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]