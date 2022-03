05.Mär.2022









AmigaOS 4: Statusupdate zu Audioeditor 'Rave', Teil 3

Mitte April 2021 berichtete der Entwickler Daniel 'trixie' Jedlicka in seinem Blog Rear Window das erste Mal über den aktuellen Entwicklungsstand seines Audioeditors "Rave". Im zweiten Teil seines Entwicklertagebuches erzählte er von weiteren Fortschritten bei den Samplebearbeitungsfunktionen und der Verbesserung der Zwischenablageunterstützung.



Der nun veröffentlichte dritte Teil erzählt von Jedlickas Perfektionismus, den er als Hauptgrund für die bisherige Verzögerung der Veröffentlichung nennt. Und die fehlende MP3-Unterstützung. So würde libsndfile, die Audiobibliothek, die vom I/O-Modul seines Editors verwendet wird, das MP3-Format nicht unterstützen. Er schreibt: "Zu diesem Zeitpunkt waren die MPEG-Audio-Patente von Fraunhofer bereits abgelaufen, aber obwohl das Haupthindernis weg war, schien sich der Autor der Bibliothek nicht darum zu kümmern. Ich dachte darüber nach, meine eigenen MP3-Verarbeitungsroutinen zu schreiben, als in einem Forumsbeitrag erwähnt wurde, dass einer der neuen libsndfile-Maintainer endlich damit begonnen hatte, sich damit zu befassen. Das klang nach guten Nachrichten! Eine neue öffentliche Version wurde schließlich im Januar 2021 veröffentlicht, und siehe da - die MP3-Unterstützung fehlte immer noch. "Macht nichts, das kommt schon noch im Laufe des Jahres", dachte ich. Und dann stand plötzlich Weihnachten vor der Tür, und es war klar, dass Rave leider noch ein bisschen auf Eis gelegt werden musste."



Das positive Feedback, das er auf Roman Kargins Video hin ermutigte ihn, Fredrik Wikstrom zu kontaktieren und zu fragen, ob er die letzte nicht-öffentliche Version von libsndfile portieren könnte. Drei Tage später erhielt Jedlicka die portierte Bibliothek.



Wie er weiter schreibt, sei die Verwendung einer nicht öffentlichen, unzureichend getesteten Version einer Bibliothek, die für ein anderes Betriebssystem geschrieben wurde, ein gewisses Wagnis, aber sie funktionierte. Das Hinzufügen von MP3-Unterstützung im Editor war nur noch eine Frage von ein paar Zeilen Code. Die neue Version enthielt auch einen unerwarteten Bonus: das Opus-Format (ein relativ neues Mitglied der Ogg-Familie) und den weniger erfolgreichen Vorgänger von MP3, MPEG Audio Layer II, besser bekannt als MP2. Nach einer einfachen Neukompilierung des I/O-Moduls fügte Rave auf einen Schlag drei neue Audioformate hinzu. Die aktuelle Anzahl der unterstützten Dateitypen ist nun neunzehn.



Aktuell arbeitet der Entwickler am Speichermodul und einer grafische Benutzeroberfläche für die einzelnen Formate. In den ersten Versionen des Programms werden nur die wichtigsten Audioformate unterstützt, das Speichern weniger verbreiteter Formaten wird zu einem späteren Zeitpunkt kommen, wenn Interesse besteht. Bereits impementiert ist das Speichern im alten IFF-8SVX-Format, wenn auch vorerst nur in Mono. Er schreibt dazu:" In Anbetracht des gehegten Images des Amigas als "dem ersten Multimedia-Computer der Welt" ist es schwer zu glauben, dass die ursprüngliche IFF-Spezifikation von Electronic Arts keine Stereo-Wellenformen berücksichtigte - die Unterstützung dafür wurde erst später von einer dritten Partei hinzugefügt. Unglücklicherweise speichern IFF-Dateien Stereodaten auf eine nicht standardisierte Weise, die libsndfile nicht unterstützt, so dass ich meinen eigenen Saver schreiben muss." Davon abgesehen müssen noch bestimmte Speicherproblemen auf einem Sam460 behoben werden.



Der komplette und bebilderte Blogeintrag findet sich unter dem Titellink. (dr)



[Meldung: 05. Mär. 2022, 17:07] [Kommentare: 0]

