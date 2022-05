03.Mai 2022









AmigaOS 4: FTP-Server 'ZitaFTP' 1.32

Hans de Ruiter hat Version 1.32 seines kommerziellen FTP-Servers 'ZitaFTP' veröffentlicht. Er schreibt dazu:



"ZitaFTP Server v1.32 ist fertig und steht zum Download bereit. Es fehlt die große neue Funktion, die ich geplant hatte, weil ich sie nicht rechtzeitig fertigstellen konnte und die kleineren Verbesserungen nicht weiter verzögern wollte. Die Verbesserungen sind: EPSV-Unterstützung - ermöglicht den vollen Internetzugang über Geräte mit Network Address Translation (NAT), wie z. B. Ihren Heimrouter

IPv6-Unterstützung - die neueste Version des Internetprotokolls (IP) HINWEIS: Dies gilt nur für Windows, da AmigaOS derzeit keine IPv6-Unterstützung bietet. Sollte sich das ändern, dann wird IPv6 auch für AmigaOS aktiviert werden Die nächste Version wird die automatische Erzeugung von SSL-Zertifikaten ermöglichen. Ich werde es Sie wissen lassen, wenn es fertig ist, was hoffentlich in ein paar Wochen der Fall sein wird..."



Eine Einzellizenz von 'ZitaFTP Server' kostet rund 47 Euro. Das Programm kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden. (dr)



[Meldung: 03. Mai 2022, 05:54] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]