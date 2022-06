06.Jun.2022

Game Construction Kit: RedPill 0.9.10

RedPill, entwickelt von Carlos Peris, ist ein in Amiblitz 3.9 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll (s. Kurztests zweier Redpill-Spiele). RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt insgesamt 1,5 MB RAM. Jens 'Farbfinsternis' Henschel hat auf seiner Webseite eine deutschsprachige Anleitung verfasst, die er vor kurzem aktualisiert hat.



Die neue Version 0.9.10 bietet neben zahlreichen Verbesserungen und Korrekturen nun Unterstützung für AGA Fetch-Modi, die es den Amiga-Chips erlauben, in größeren 'Chunks' zu arbeiten, was Grafikoperationen schneller macht: EXPERIMENTAL: Fetch mode can be set in the Screen menu for AGA games: Normal, Double and Quadruple fetch modes are supported.

Increased Fetch modes can improve game speed, specially in machines without fastram.

With higher fetch modes, funny effects could happen when using sprites or changing the screen width of the screen.

Resize of the map dimensions now can automatic replace the tiles to the new dimensions.

Multiple WHDload slaves added: Workbench31_1.Slave 1 MB Chip 1 MB Fast Workbench31_4.Slave 2 MB Chip 4 MB Fast Workbench31_32.Slave 2 MB Chip 32 MB Fast

Object drawing has been reimplemented for safer (but also slower) rendering.

Embedded Help for trigger conditions is now more complete.

If the Sprite layer was attached to an Object Set Sprite Pos detaches it.

Set Sprite Pos will ignore parameters with coordinates less than -1000. This way you can set up just x or y coodinate.

Action Set NTSC moved to General category.

In Level Objects screen you can select snap to tile to move objects only in tile exact coordinates.

In Level screen you can import and export maps in CVS format.

General optimization.

When an object is attached to mouse movement now it takes into account the scrolling area.

Fix in camara not reaching end of the level with reduced screen widths.

Fix in brush width and height when using the tile shortcuts. (dr)



