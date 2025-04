11.Apr.2025









Zeichenprogramm: PolarPaint für alle Amiga-Systeme

PolarPaint ist ein mit Hollywood geschriebenes, experimentelles Malprogramm, das einen schnellen Computer mit RTG, mindestens eine Auflösung von 1440x900x16 (Programmfenster ist 1400x820), mindestens 40 MB freien Fast RAM (64 MB oder mehr empfohlen) benötigt und für AmigaOS 3, AmigaOS 4, MorphOS, AROSx86 und WOS verfügbar ist.





Wie uns der Autor Anbjørn Myren auf Nachfrage erläutert, hatte er im Hollywood-Forum einen Thread gelesen, in dem es darum ging, wie man eine durchgehende Linie zeichnen kann. Er fing an, mit den Beispielen in dem Thread zu experimentieren und seine ursprüngliche Idee war es, eine Art Zeichen-/Ratespiel im Stil von Stille Post auf Papier zu entwickeln.



Und er schreibt uns weiter: "Dafür brauchte ich nur ein einfaches Interface und die Möglichkeit, eine schwarz-weiße Skizze zu zeichnen. Das war Ende 2023, aber ich hatte mit anderen Dingen zu tun, also habe ich es für einige Zeit auf Eis gelegt. Ende 2024 begann ich, weiter damit zu experimentieren, aber anstatt ein Online-Spiel daraus zu machen, interessierte ich mich mehr dafür, welche Zeichenfunktionen ich hinzufügen könnte. Ich war etwas unsicher, ob ich es auf dem Aminet veröffentlichen sollte, besonders die 68k-Version, da sie mehr Pferdestärken benötigt, als normalerweise in 68k-Amigas zu finden sind. Aber ich dachte mir, dass es mit einer brauchbaren Geschwindigkeit auf NG-Amigas und hoffentlich PiStorm oder vielleicht Vampire-Systemen laufen könnte.



Beim Testen unter WinUAE fiel mir der hohe RAM-Verbrauch auf, was mich auf die Idee mit dem Festplattenpuffer brachte. Dies spart eine Menge RAM für die meisten Operationen, kann aber zu Verlangsamungen beim Laden führen, wenn man den Arbeitsbereich wechselt. Als Bonus erstellt der Festplattenpuffer Sicherungen der Arbeit und auch des Rückgängigmachungspuffers, so dass, wenn man das Programm beendet, Bilder und Rückgängigmachungspuffers beim nächsten Start geladen werden können. Dadurch kann man an der Stelle die Arbeit fortsetzen, an der man aufgehört hatte.

Eine weitere Sache, die viel RAM verbrauchen kann, ist die benutzerdefinierte Füllungsprozedur. Ich habe diese Prozedur entwickelt, weil ich eine Möglichkeit haben wollte, mit einer Schwellenwerteinstellung ähnlich wie in Gimp zu füllen. Wenn der Schwellenwert auf über 0 gesetzt wird, verbraucht dies eine Menge Speicher. Um dies zu umgehen, habe ich eine zusätzliche Einstellung vorgenommen, mit der man die Größe des zu füllenden Bereichs in einem Arbeitsgang begrenzen kann. Standardmäßig ist dies auf maximal 5% des Arbeitsbereichs eingestellt. Das bedeutet, dass man nur einen kleinen Bereich auf einmal füllen kann, dadurch aber vermeidet, dass das Programm mit einem Fehler wegen Speichermangels beendet wird. Sollte mehr als 150 MB freien Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen, kann man vermutlich die 100%-Einstellung verwenden, aber auf langsameren Systemen wird es sehr lange dauern, bis größere Bereiche vollständig ausgefüllt sind." (dr)



