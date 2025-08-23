|ENGLISH VERSION
|24.Aug.2025
| OS4Depot-Uploads bis 23.08.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 23.08.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
clib4.lha dev/lib 2Mb 4.1 clib4 library arabic_console_device... dri/inp 3Mb 4.1 An arabic console device, line&a... amiarcadia.lha emu/gam 11Mb 4.0 Signetics-based machines emulator amigagpt.lha net/cha 2Mb 4.1 App for chatting to ChatGPT(snx)
[Meldung: 24. Aug. 2025, 07:45] [Kommentare: 0]
