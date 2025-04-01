|ENGLISH VERSION
|10.Sep.2025
| Soundkarte AmiGUS: Unterlagen zum Selberbauen
Im Frühjahr erschien die Zorro-II-Soundkarte AmiGUS von Oliver Achten (amiga-news.de berichtete). Nachdem sie bei Alinea Computer inzwischen ausverkauft ist, besteht unter dem Titellink auch die Möglichkeit, die Hardware selber herzustellen. (snx)
[Meldung: 10. Sep. 2025, 13:27] [Kommentare: 0]
