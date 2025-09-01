amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
20.Sep.2025
Youtube (ANF)


 Titelsong von "Return to Monkey Island" als Metal-Version
Nach dem schwarmfinanzierten Monkey Island-Theaterstücks hat nun auch die Band "Trick or Treat" ihren ganz eigenen Beitrag zum Monkey Island-Vermächtnis beizutragen: Den Titel "Return to Monkey Island" in einer (Eigenbeschreibung) "Happy Power Metal"-Version - samt Monkey-Island-Pixelgrafik-Video. (cg)

[Meldung: 20. Sep. 2025, 23:48] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.