|21.Sep.2025
Amiga Future (Webseite)
| AmigaOS 4: Serious-Sam-Portierung in Arbeit
Nach der MorphOS-Portierung durch Bruno 'BeWorld' Peloille und Szilárd 'BSzili' Biró arbeitet derzeit Steffen Häuser an einer Umsetzung von Serious Sam für AmigaOS 4, welche im OS4Depot gleichfalls kostenlos zur Verfügung gestellt werden soll. Benötigt wird die CD der PC-Version des Spiels, konkret geht es um die ersten beiden Teile von 2001 bzw. 2002: The First Encounter und The Second Encounter.
Es existiere bereits eine (sehr) stabile Betaversion, interessierte weitere Tester könnten sich gerne per E-Mail melden. Der Egoshooter laufe auf einem AmigaOne X1000 "superflüssig", Tests auf Sam4x0-Rechnern folgten noch. In der Emulation unter QEmu hingegen laufe es infolge benötigter 3D-Hardware nicht. Vorausgesetzt werden wird voraussichtlich NovaBridge, da es unter GL4ES zwar laufe, zumindest derzeit aber "unschön" ausschaue. (snx)
[Meldung: 21. Sep. 2025, 10:10] [Kommentare: 2 - 21. Sep. 2025, 20:03]
