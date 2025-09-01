amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
26.Sep.2025



 Marke Eigenbau: STALKER-Adapterkarte ermöglicht Anschluss von USB-Tastaturen
Die STALKER-Adapterkarte von Gianluca Renzi ermöglicht den Anschluss von USB-HID-Tastaturen an den Amiga 1000, Amiga 2000/3000, Amiga 4000/CD32, Amiga 500, Amiga 1200 und Amiga 600 und basiert auf einem 32-Bit STM32-Mikrocontroller.

Der STALKER bietet einen eingebauten USB-Stack, der die Unterstützung von USB-HID-Tastaturen ermöglicht, ohne dass zusätzliche AmigaOS-Softwaretreiber installiert werden müssen. Der gesamte Installationsprozess läuft darauf hinaus, dass ein STALKER-Adapter und einen Stecker an den Tastatur-Port des Amiga 1000, 2000 oder 4000 extern oder intern in jedem anderen Amiga-Computer angeschlossen werden muss.

Ein weiteres Merkmal des Adapters ist seine "Bootloader"-Funktion, die zukünftige Firmware-Upgrades ermöglicht. Der STALKER wird mit einer speziellen Firmware ausgeliefert, es kann aber problemlos jede beliebige Firmware-Version installiert werden, da es sich um ein Open-Source-Projekt handelt. Features:
  • Unterstützung für USB HID, Wireless-Adapter und USB-PS/2-Tastaturen,
  • Amiga 1000, 2000/3000, Amiga 4000/CD32, Amiga 1200, Amiga 600 und Amiga 500 kompatibel,
  • eingebauter USB-Stack mit HID-Tastatur-Firmware-Treiber
  • "Bootloader"-Funktion, die zukünftige Firmware-Upgrades ermöglicht,
  • "Status"-Anzeige-LED, die Informationen über den Zustand des Geräts liefert,
  • aufgebaut auf einem 32-bit STM32 Mikrocontroller, der die neueste Technologie nutzt,
  • nicht-blockierende Tastatur.
Hardwareunterlagen für den Eigenbau stehen für die internen Varianten des A1200, des A500 und des A600, sowie für die externe StandAlone-Variante.

Vor zwei Tagen wurde die Version 1.5 des USB-Keyboard-Treibers und die Version 0.3 des BOOTLOADER veröffentlicht. (dr)

[Meldung: 26. Sep. 2025, 06:17] [Kommentare: 2 - 26. Sep. 2025, 16:20]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.