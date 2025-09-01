|26.Sep.2025
| ReAction-GUI für XAD: Avalanche 3.1 für AmigaOS 3 und 4
Chris Youngs Avalanche ist eine ReAction erstellte grafische Benutzeroberfläche für das Entpackersystem XAD, die ebenso die xfdmaster.library unterstützt und mittels der xvs.library nach Viren suchen kann. Seit der Version 2.1 ist auch das einfache Bearbeiten von LhA/Zip-Archiven möglich (Zip benötigt zip.library - nur unter AmigaOS 4). Der Entwickler hat sein Tool explizit für AmigaOS 3.2.1 geschrieben, hat es aber auch unter AmigaOS 4 getestet. Änderungen der aktuellen Version 3.1:
Aufgrund eines Fehlers in Version 2.5 kann man keine aktualisierte Version herunterladen. Dieser Fehler wurde in Version 3.1 behoben.
- Extraction, listing and config now run in separate processes
- This keeps other Avalanche windows responsive
- Update window also has own process under OS4
- Add ability to open destination drawer after extraction
- Also added button to open destination manually
- Rewrite of update checker
- Added GUI
- Can download and extract all related components
- Shows version numbers of installed libraries
Download: avalanche.lha (138 KB)
(dr)
