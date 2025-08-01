amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
26.Sep.2025



 Video: Erstellung des Arcade-Spiels "Space Race 2" in AMOS (1)
Ende August hatte Keith 'Yawning Angel' Elcombe in einem Video gezeigt, wie er das Arcade-Spiel "Space Race" in AMOS nachbildet. In seinem neuen Video beginnt er nun die Arbeiten an der Version 2 und verwendet die "AMOS Animation Language" (AMAL) für die Grafikanimation. (dr)

[Meldung: 26. Sep. 2025, 19:53] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.