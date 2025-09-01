27.Sep.2025

Discord







Apollo-Team: Verkauf weiterer A6000 angekündigt

Pressemitteilung: Hallo Apollo-Vampires, vielen Dank für eure Geduld. Wie versprochen haben wir endlich Neuigkeiten zur Roadmap für den Apollo A6000:



Die Einführung des A6000 mit den 40 "First Edition"-Einheiten war ein großer Erfolg und sehr schnell ausverkauft. Derzeit konzentrieren wir uns darauf, diese ersten 40 Einheiten in hoher Qualität an die Early Birds auf der Amiga40-Veranstaltung zu liefern (Abholung oder Versand).



In der Zwischenzeit haben wir unsere Produktionsmöglichkeiten für eine zweite Charge geprüft und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir eine weitere Charge von 40 Einheiten für den Online-Verkauf und 20 Einheiten für den "live"-Verkauf auf der Amiga40-Veranstaltung anbieten können.



Der Online-Bestellvorgang (a6000.net) für die 40 Einheiten der "Second Edition" beginnt am Montag, dem 13. Oktober, um 10:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Alle bestellten Einheiten werden vor dem 30. November 2025 per internationalem Versand geliefert.



Die Preise und Konfigurationsoptionen entsprechen denen der Geräte der ersten Auflage, mit Ausnahme einer zusätzlichen fünften Farbvariante: Commodore "Cremeweiß mit schwarzen Streifen".



Für Apollo-Fans, die die Amiga40-Veranstaltung besuchen, stehen am Apollo-Stand 20 Geräte zum Direktverkauf bereit (wer zuerst kommt, mahlt zuerst). (dr)



[Meldung: 27. Sep. 2025, 06:52] [Kommentare: 11 - 27. Sep. 2025, 14:21]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

