Printmagazin: ASM-Magazin, Ausgabe 2025

Pressemitteilung: Die legendäre Computer- und Spielezeitschrift ASM - Aktueller Software Markt ist zurück mit einer neuen Ausgabe. Was in den 1980er- und 1990er-Jahren als erste deutschsprachige Multiformat-Spielezeitschrift Geschichte schrieb, lebt heute weiter - mit einer Mischung aus Retro-Themen, aktuellen Spieletests und exklusiven Interviews.



Die neue Ausgabe schlägt erneut den Bogen von Klassikern im "Re-Test" bis zu aktuellen Titeln für alle gängigen und exotischen Systeme der damaligen Zeit. Wieder mit dabei sind die bereits bekannten Rubriken wie "Action-Games" oder "AdventureCorner", aber auch neuen Abteilungen wie der "Bücherecke" oder "Im Blickpunkt", die eine Vorschau auf kommende Hits gibt. Aber auch Interviews mit Zeitzeugen wie Stefan Piasecki, Programmierern wie Andreas Mettler oder Kultfiguren wie Zak McKracken. Die Hardware-Retro-Ecke beschäftigt sich dieses Mal mit dem GameBoy, in der Schachecke tritt Psion Chess ST gegen die legendäre Amiga-Schach-Klopperei Battle Chess an, und im Gruselkabinett lauert ein steinzeitliches Machwerk.



Auf 100 Seiten bietet die neue Ausgabe unter anderem 70 Spieletests im original-chaotischem ASM-Layout. Wer sich mal wieder ein echtes Retro-Erlebnis gönnen möchte, kann das Heft zum gewohnten Preis von 8 Euro bestellen. (cg)



[Meldung: 27. Sep. 2025, 12:31] [Kommentare: 0]

