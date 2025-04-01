|06.Okt.2025
| Befehlszeilen-Audioplayer: QoaPlay 0.6
Das noch relativ neue "Quite OK Audio Format" (QOA) ist ein verlustbehaftetes Audiokompressionsformat: Audiosignale (44100hz, Stereo) werden mit 278 kbits/s kodiert, genau 1/5 der Bits, die für eine unkomprimierte WAV-Datei benötigt werden. Nach dem Decoder QoaToAiff (amiga-news.de berichtete) hat Grzegorz Kraszewski nun für den Amiga 40 Tools Jam 2025 einen Player names QoaPlay (Quellcode auf Codeberg) veröffentlicht.
Nach Angaben des Entwicklers sollte für die Echtzeitwiedergabe folgende Hardwareanforderungen erfüllt sein:
Aktuell verwendet QoaPlay das audio.device für die 8-Bit-Wiedergabe und überprüft nicht die maximale Abtastrate. So kann es passieren, dass beispielsweise eine 44,1-kHz-Datei, die auf einem Amiga im PAL-Modus abgespielt wird, verzerrt ist. Eine automatische Halbierung der Abtastrate wird später implementiert. Ein 16-Bit-AHI-Ausgabemodus ist geplant. (dr)
- 68030@25 für Stereo 44,1 kHz.
- 68020@25 für Stereo 22,05 kHz oder Mono 44,1 kHz.
- 68020@14 oder 68000@33 für Mono 22,05 kHz.
[Meldung: 06. Okt. 2025, 06:20] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]