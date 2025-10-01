|ENGLISH VERSION
|13.Okt.2025
| Verschlüsselungsprotokoll: AmiSSL 5.25
Das quelloffene Verschlüsselungsprotokoll AmiSSL wurde der am 01.10.2025 veröffentlichten Version 3.6.0 von OpenSSL angepasst. Version 5.25 beinhaltet folgende Änderungen:
AmiSSL-5.25-OS3.lha (4 MB)
AmiSSL-5.25-OS4.lha (4 MB)
AmiSSL-5.25-SDK.lha (2,5 MB) (dr)
[Meldung: 13. Okt. 2025, 06:23] [Kommentare: 3 - 13. Okt. 2025, 09:45]
