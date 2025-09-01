|13.Okt.2025
| Plattformer: Chaotic Crazy Castle für Amiga 500
Nach Press Fire PONG hat der Entwickler Alberto '(4)Seasons' Sgaggero nun einen Plattformer veröffentlicht, den er innerhalb von zwei Wochen mit AMOS Basic geschriebeb hat: Chaotic Crazy Castle (Video).
In diesem Spiel steuert man einen kleinen Magier mit einem großen Hut auf seiner Suche nach magischen Kräutern, mit denen er einen Zaubertrank brauen kann, der ihn größer werden lässt. Dabei muss der Zauberer Geistern und Pilzen ausweichen. Das Spiel ist inspiriert von den 8-Bit-Klassikern Manic Miner und Jet Set Willy von Matthew Smith. (dr)
[Meldung: 13. Okt. 2025, 06:15] [Kommentare: 0]
