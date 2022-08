28.Aug.2022









Turbokarten-Projekt: Weitere Infos zu Ersatzprojekten der Buffee-Entwickler

In ihrem neuesten Blogeintrag geht Renee Cousins, eine der beiden Entwickler des Turbokartenprojektes 'Buffee' (amiga-news.de berichtete) auf das Thema Chipknappheit ein und stellt die aktuell vorangetriebenen "Klon-Projekte" vor (amiga-news.de berichtete). Lesen Sie den Artikel in maschinenunterstützter, deutscher Übersetzung:



"Wir haben also im Moment sehr viel zu tun, um der Chip-Knappheit Herr zu werden. Ich würde gerne sagen, dass sie sich dem Ende zuneigt, aber wir alle wissen, dass das nicht wahr ist. Einige Chips sind auf Websites wie DigiKey aufgetaucht, um dann innerhalb weniger Tage fast sofort wieder zu verschwinden. Es ist schockierend, und es wird wahrscheinlich noch bis Ende 2023 dauern, bis sich die Lage beruhigt hat.



Wir erweitern somit unsere Produktentwicklungen!



Aber bevor ich zu sehr auf all das eingehe, noch eine kleine Anmerkung zum Rebranding. Ursprünglich war ich gegen die Idee, Produktnummern zu übernehmen, aber es ist wirklich die am besten verständliche Art, Design und Kompatibilität auszudrücken (und der Grund, warum Intel schließlich Pentium als Marke geschützt und die nummerierte Prozessorbezeichnung abgeschafft hat). Von nun an werden alle Chips mit dem Präfix BP (Buffee Project) versehen, gefolgt von der gleichen Nummer wie das Originalprodukt, das wir "klonen".



Und ich möchte alle daran erinnern, dass wir uns bemühen, alles, was wir können, als Open Source zu veröffentlichen. Es gab einige große Updates auf dem PJIT GitHub sowie dem Amiga Replacement Project, und es wird noch mehr kommen.



BP68000



Den Anfang macht das Buffee Midi, BP68000. Der BP68k wird auf einer moderneren ARM-CPU basieren, läuft aber mit etwa halber Taktrate. Der Rest ist etwa 70-80% der Leistung von Buffee. Er wird keinen nennenswerten zusätzlichen Arbeitsspeicher haben, sondern nur genug für den Cache und ein MapROM. Es kann sein, dass wir SKUs mit externem HyperRAM haben, aber da es sich um serialisiertes RAM handelt, wird es nicht so schnell wie DDR3 auf Buffee sein. 100%ige 68000-Kompatibilität (allerdings keine FPU oder MMU)

programmierbare MapROM-Funktion

integrierter 4MB L3-Cache

Option zur Einbindung von externem RAM (bis zu 64MB, 100MB/s)

etwa 700 MIPS Spitzenleistung Die CPU ist ein erstaunlicher Chip, der die Bare-Metal-Entwicklung von Anfang an unterstützt. Wir testen noch, ob alles funktioniert, aber die Entwicklungsplatinen sind da und wir wärmen die Compiler auf, um mit den Tests zu beginnen. Als lebenslanger Embedded-Entwickler ist es erfrischend, so etwas zu haben. Ich wünschte, ich hätte schon 2019 von diesem Chip gewusst...



Ist es der STM32MP1? Nein. Wir haben ihn stark in Betracht gezogen, und der STM32MP13 (der noch nicht auf dem Markt ist) sieht sehr vielversprechend aus und hat eine eingebaute 5-V-Toleranz, was ein Plus ist, aber er hatte einige große Nachteile, die uns nicht gefielen. Nämlich das gleiche Problem wie beim OSD3358 - es setzt Linux als Standard voraus und das zu umgehen ist wie Zähne ziehen. Nein danke. Nicht schon wieder.



BP68040



Die ursprüngliche Buffee wird in BP68040 umbenannt. Der BP68040 wird immer noch das gleiche Design wie der aktuelle Buffee haben, mit einem neuen Fokus auf 68040-Kompatibilität und nicht 68030+68882. Das liegt vor allem an den vielen Vereinfachungen im 68040, die mir die Entwicklung erleichtern werden. Ja, er wird immer noch eine FPU mit 128-Bit interner Genauigkeit enthalten und bei Bedarf Zugriff auf die MMU bieten. 100%ige 68040-Kompatibilität

programmierbare MapROM-Funktion

integrierter 512MB DDR3-Speicher und L3-Cache (1600MB/s)

etwa 1000 MIPS Spitzenleistung Er wird trotzdem viel schneller sein, einfach weil er 512 MB Speicher mit 1600 MB/s hat. Das macht den Unterschied aus, denn bei einem 16-Bit-Bus mit 7 MHz kann die Geschwindigkeit nur sehr begrenzt erhöht werden. Der BP68000 erreicht zwar 700 MIPS in der Spitze, kann diese Leistung aber nicht halten. Der BP68040, der mit schnellem RAM läuft, kann den ganzen Tag lang Vollgas geben.



BP68040 (Rev B)



Wir machen auch eine Version von Buffee, die den OSD3358 in seine Komponenten zerlegt: die AM3358-CPU, DDR3L-Speicher, Power-Management usw., aber es war sehr schwierig, alles in einen DIP-64-Formfaktor zu packen UND einen Leiterplattenhersteller zu finden, der ein so komplexes Design machen kann, ohne dass es das Budget sprengt. Aber damit haben wir DREI Buffee-Tier-Designs, aus denen die Benutzer wählen können!



BP8375/BP8372B “Willoe” (Agnus)



Mit der Übergabe von Stephen Leary arbeiten wir hart daran, einen Weg zu finden, einen PLCC-kompatiblen Agnus zu produzieren. Die aktuelle Version mit dem Codenamen "Willoe" verfügt über einen eigenen RAM-Speicher und scheint gut in einen normalen Agnus-Sockel zu passen, ohne dass spezielle Werkzeuge benötigt werden. Wir werden ECS als Basis anpeilen, aber es ist unsere Absicht, letztendlich AGA-over-ECS anzubieten, so dass alle Amigas AGA haben können. Wir werden die von Joe Decuir zur Verfügung gestellten Original-Schaltpläne verwenden, um eine originalgetreue Replikation der Original-Chips zu implementieren. 100%ige 'Drop-in' Agnus-Kompatibilität

integrierter DRAM, so dass der Chip-RAM nicht bestückt werden muss

Option zur späteren Aufrüstung auf AGA Weitere Informationen sind im Wiki erhältlich.



BP8372 “Faith” (Denise), BP8364 “Harmonie” (Paula), BP5719 “Xander” (Gary) and BP8361 “Skinny Willoe”



Das hat uns zu der gemeinsamen DIP48-Platine geführt. Es gab einmal eine sehr schöne DIP48-Platine, die man in fast jeden Sockel stecken konnte, aber die Produktion wurde vor ein paar Jahren eingestellt. Mit einer kleinen Änderung der Strom- und Masseanschlüsse konnten wir schnell Platinen für Gary, Denise, Paula und "Skinny" Agnus erstellen. Wir haben bereits einen perfekt funktionierenden Gary, der auf dem Xilinx CPLD basiert, aber diese sind immer schwerer zu bekommen, also machen wir mehrere Designs. gemeinsames Board für Denise, "Skinny" Agnus, Paula und Gary

cooles "Flip-Chip"-Design für mehr Chip-ähnliches Aussehen

Möglichkeit zur Aufnahme von bis zu 16 MB pSRAM

Option zur späteren Aufrüstung auf AGA BP8520 “Lennie” (CIA) und mehr...



Das hat uns zu einer DIP40-Entwicklung geführt, da es nur darum geht, ein paar Pins abzuschneiden. Daraus können so viele Dinge werden, von den Amiga CIAs bis hin zur CPU, die vom Commodore 64 verwendet wird. Ja, FPGA 6502's wurden schon gebaut, aber ich dachte, es würde auch Spaß machen, unsere eigenen zu bauen. Wir werden also auch einen "Buffee Mini" haben. gemeinsame Platine für 6502, 6510, 65816, 8086, Z80, VIC-II, CIA, VIA, etc.

cooles "Flip-Chip"-Design für mehr Chip-ähnliches Aussehen

Fähigkeit, die Leistung der Original-CPUs bei weitem zu übertreffen

Möglichkeit des Einbaus von bis zu 16 MB pSRAM Oh, und wir machen auch einen DIP28 daraus. Oh, Hallo SID. Und 28-Pin- und 40-Pin-ROMs. Und noch mehr. Das deckt tatsächlich eine erstaunliche Anzahl von Teilen unserer geliebten 8-Bit- und 16-Bit-Maschinen ab.



AGA over ECS



Es ist fair, darauf hinzuweisen, dass AGA-over-ECS eine eigene Gary-, Agnus- und Denise-Firmare erfordert. Ja, es ist möglich, so viele Daten mit unserem eigenen RAM zu übertragen, und nein, es wäre nicht möglich, wenn wir den RAM des Motherboards verwenden würden (in einigen Fällen hat Commodore in späteren ECS-Boards unnötigerweise schnelleren RAM verwendet, einfach weil er verfügbar war, aber das ist nicht üblich). Nur mit Denise und Agnus ist es möglich, das meiste von AGA zu bekommen, außer der CPU-zu-RAM-Bandbreite, die für einige Spiele ein Problem sein kann. Mit DMA-Caching können wir tatsächlich eine Menge DMA-Zugriffe vermeiden, was den Chip-RAM so schnell wie möglich macht und es AGA ermöglicht, mit RTG zu konkurrieren.



Natürlich ist AGA nicht für jedermann geeignet, deshalb werden wir ECS auch die Möglichkeit geben, DMA-Caching zu aktivieren. Dies bedeutet, dass Sie alle Vor- und Nachteile von ECS haben, mit all der freien Bandbreite, die Sie sich wünschen können, und die Ihnen eine Amiga 3000 Chip-RAM-Leistung im Amiga 500 und 2000 garantiert.



Open Source wirklich zu schätzen wissen



Aber das ist noch nicht das Ende. Alle diese Designs werden das iCE FPGA verwenden. Was bedeutet das? Es bedeutet auch eine Open-Source-Gerätekette! Jeder kann den Code für diese Chips ohne Hacks, Cracks und virtuelle Maschinen herunterladen und erstellen. Die gesamte Software und Firmware wird hier zur Verfügung gestellt.



Können wir schon einen ganz neuen Amiga bauen?



Oh, wir sind nah dran. Wenn nur jemand einen DIP18 DRAM Klon machen würde..." (dr)



