 AmigaOS 4: ShaderNova 1.1 für nachträgliche Effekte
ShaderNova nutzt die Warp3D-Nova-Bibliothek (Version 54.16) für AmigaOS 4, um die Inhalte anderer Fenster (die nicht verdeckt sein dürfen) per Pixel-Shader zu verfremden, und kann auch im Vollbildmodus genutzt werden. Normale Eingaben per Tastatur und Maus werden dabei an das Originalfenster durchgereicht. (snx)

