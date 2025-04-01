|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|31.Aug.2025
Amiga Future (Webseite)
| Amiga40: Abstimmung über den Community Award / Vorstellung des Mirari-Boards
Auf der Amiga40 in Mönchengladbach wird nach dem Geit@Home-Treffen letzten Monat das Mirari-Board erstmals einem größeren Publikum vorgestellt werden. Gezeigt wird es direkt am MorphOS-Stand von den Entwicklern Dave 'Skateman' Koelman und Harald 'Geennaam' Kanning.
Derweil hat die Abstimmung über den Community Award begonnen, welche noch bis zum 30. September in vier Kategorien möglich ist (Hardware, Software, Spiele, Sonstiges). Zur Teilnahme muss man sich registrieren. (snx)
[Meldung: 31. Aug. 2025, 08:16] [Kommentare: 5 - 31. Aug. 2025, 13:44]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.