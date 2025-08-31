|02.Sep.2025
Puni (ANF)
| AmigaOS 4: "Monthly Roundup" für August 2025
Der Blog 'Gaming on AmigaOS 4' hat wieder eine monatliche Zusammenfassung aller Geschehnisse und Veröffentlichungen rund um AmigaOS 4 veröffentlicht. Darin berichtet er unter anderem über die aktuellen Software-Ankündigungen und -Neuheiten sowie Updates, darunter Die Siedler 2 Gold Edition, Starfall Defenders, Janggi, RNOSoundboard, AmiArcadia, Rave, RetroArch und ShaderNova. (nba)
[Meldung: 02. Sep. 2025, 20:26] [Kommentare: 0]
