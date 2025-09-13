|ENGLISH VERSION
|14.Sep.2025
| Aminet-Uploads bis 13.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 13.09.2025 dem Aminet hinzugefügt:
BeeBase-1.2.lha biz/dbase 9.5M VAR Programmable relational... North.lha dev/blitz 351K OS3 A game template for Ami... evo.lha dev/e 707K OS3 E-VO: Amiga E Evolution REDPILLGameCreator.lha dev/misc 8.3M OS3 Game Creator with AGA s... xad_PackDir.lha dev/src 24K OS3 PackDir xadmaster clien... Keymap_SP_FS-UAE_MBP.lha driver/inp 2K GEN Spanish keymap for FS-U... ScummVM_AGA_060.lha game/misc 55M OS3 Amiga port of ScummVM 2... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 10M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 10M MOS Signetics-based machine... DOSBox_AGA.lha misc/emu 1.0M OS3 Amiga port of DOSBox RetroArchWos.lha misc/emu 44M WUP RetroArch for WarpOS YBSOgg.lha mods/32bit 2.1M GEN 16bit 6ch Amiga Rock Ba... YBS.lha mods/8voic 735K GEN 16bit 6ch Amiga Rock Ba... bloodwind.zip mods/crash 2.4M GEN Minimalist dnb. 6 ch 16... SMore_1.4.zip text/show 4K OS3 Display texts, document... ltx-cb13.lha util/boot 7K OS3 CBoot v1.3 - Ultimate B... MuFastZero.lha util/boot 168K OS3 MuLib Zero Page remappe... PathAss.lha util/cli 14K OS3 Vintage multi-assign to... IdentifyLib_FR.lha util/libs 22K GEN French catalog and docs... MMULib.lha util/libs 814K OS3 Library to ctrl the MC6... MuMin.lha util/libs 71K OS3 Minimal MuLib archive f... AmigaGPT.lha util/misc 4.3M VAR App for chatting to Cha... VATestprogram.zip util/misc 9.2M OS3 Versatile Amiga Testpro...(snx)
