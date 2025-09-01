amiga-news ENGLISH VERSION
19.Sep.2025



 Linux: Kernel 6.12.47 LTS für X1000/e5500
Christian 'xeno74' Zigotzky hat den Linux-Kernel 6.12.47 LTS ("Langzeitunterstützung") für den AmigaOne X1000 und e5500-Maschinen (X5000/20, X5000/40, Mirari, und QEMU VMs) kompiliert. Änderungen:
  • X1000: Adding builtin support for newer Sound Blaster cards (Audigy Fx) CONFIG_SND_HDA_CODEC_REALTEK=m (Thanks to Julian). It is already activated for e5500 machines.
  • Compiled with GCC 11.3.0
(dr)

[Meldung: 19. Sep. 2025, 21:18] [Kommentare: 0]
