Apollo-Team: Ende der Vampire-V2-Unterstützung

Pressemitteilung (Übersetzung): "Liebe Vampire-Gemeinde, nach vielen Jahren der Entwicklung und engagierten Arbeit gibt das Apollo-Team das Ende des Supports (EoS) für die Turbokarten der Vampire-V2-Familie bekannt.



Obwohl wir ursprünglich beabsichtigten, die V2-Reihe weiter zu pflegen, ist es zunehmend unpraktisch geworden, moderne V4-Entwicklungen zurückzuportieren. Die technische Kluft zwischen den Compiler-Umgebungen von V2 und V4 ist erheblich gewachsen, und der in den V2-Boards verwendete Cyclone-III-FPGA ist nun vollständig ausgelastet und wird von der offiziellen Altera-Toolchain nicht mehr unterstützt, sodass kein Spielraum für weitere Kern- oder Funktionsaktualisierungen bleibt.



Darüber hinaus haben jüngste Versuche, V4-Verbesserungen zurückzuportieren, gezeigt, dass der V2-Kern dadurch instabil wird, was bestätigt, dass die parallele Pflege beider Codebasen nicht mehr möglich ist.



Daher wird der offizielle Support für alle Vampire-V2-Modelle mit sofortiger Wirkung eingestellt. Der V2-Kanal auf Discord wurde aus historischen Gründen auf 'nur lesen' gesetzt und bleibt so bestehen.



Seit dem 23. Oktober 2025 gelten alle von Majsta oder anderen Quellen verkauften Vampire-V2-Platinen als nicht-unterstützte Produkte, und das Apollo-Team wird für diese über keinen Kommunikationskanal Unterstützung, Updates oder Kompatibilitätskorrekturen bereitstellen. Ab diesem Datum ist jede Verwendung der Namen, Logos und Markenzeichen von Apollo Computer/Apollo Core als unzulässig zu betrachten.



Wir bedanken uns herzlich bei allen V2-Anwendern für ihr Vertrauen, ihr Feedback und ihre Begeisterung im Laufe der Jahre. Ihre Unterstützung hat maßgeblich dazu beigetragen, das Vampire-Projekt dahin zu bringen, wo es heute steht. Das Apollo-Team engagiert sich weiterhin für die Weiterentwicklung der Amiga-Plattform durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Vampire V4 und zukünftiger Generationen." (snx)



