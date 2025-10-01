|ENGLISH VERSION
|27.Okt.2025
AmigaKit
| A600GS und A1200NG: System-Update mit neuer AmiBrowser-Version
Für seine emulationsbasierten Systeme A600GS und A1200NG veröffentlicht AmigaKit regelmäßig System-Updates, welche Bestandskunden direkt per eingebautem Live-Updater erhalten.
Die jüngsten Aktualisierung enthält unter anderem eine neue Version des AmiBrowsers als auch ScummVM V3. Außerdem können Benutzer nun HDFs innerhalb des A600GS erstellen. (dr)
[Meldung: 27. Okt. 2025, 22:00] [Kommentare: 1 - 27. Okt. 2025, 22:52]
|
