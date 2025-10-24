|28.Okt.2025
spillhistorie
| Spillhistorie-Interview: Frank Gasking über die Rettung verlorener Spiele
Im norwegischen Games-Magazin Spillhistorie.no ist ein neues Interview mit Frank Gasking, dem Gründer der Archiv-Plattform "Games That Weren't", erschienen. In dem Gespräch erläutert Gasking seinen Werdegang vom Spieleenthusiasten zum Retro-Historiker sowie die Motivation hinter dem digitalen Erhaltungsprojekt. Er gibt Einblicke in spektakuläre Wiederentdeckungen, erklärt, wie viele Spiele durch mangelnde Archivierung für immer verloren gingen, und spricht über die Zusammenarbeit mit Entwicklern und Publishern. (nba)
[Meldung: 28. Okt. 2025, 09:38] [Kommentare: 0]
