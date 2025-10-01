amiga-news ENGLISH VERSION
28.Okt.2025
Andreas Magerl (ANF)


 Die Rückkehr des Jokers: Amiga Joker 1/2025 erschienen
Amiga Joker galt unter vielen Amiga-Fans in den späten 80er bis Mitte der 90er Jahre als das Amiga-Magazin schlechthin. Nach Revivals im Jahr 2017 und 2019 erschien auf der amiga40 eine neue Ausgabe anlässlich des 40. Amiga-Jubiläums.

Die Crew um Chefredakteur Richard Löwenstein verteilt in Ausgabe 1/2025 wieder Pixel, Pathos und Pöbelei - mit frischen Tests, Retro-Humor und unverfälschtem Joker-Spirit. Wer den Mix aus Witz, Wissen und Wahnsinn vermisst hat, bekommt endlich Nachschub in Farbe, Druckerschwärze und frecher Schnauze.

Inhalte dieser Ausgabe
  • 52 druckfrische Seiten mit heißen News und gnadenlosen Gags
  • Top-Themen: Die Siedler II, Grind, Apidya Special & The A1200 unter der Lupe
  • Test-Duelle: Können neue Releases die Klassiker schlagen?
  • Vier Jahrzehnte Demo-Szene
  • Maximales Amiga-Tuning: 68080 versus Pi
  • Paula rockt: 40 Jahre Amiga-Musik
  • Nur echt mit Mailbox, Joker-Galerie und der Original-Crew!
