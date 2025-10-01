28.Okt.2025

Andreas Magerl (ANF)







Die Rückkehr des Jokers: Amiga Joker 1/2025 erschienen

Amiga Joker galt unter vielen Amiga-Fans in den späten 80er bis Mitte der 90er Jahre als das Amiga-Magazin schlechthin. Nach Revivals im Jahr 2017 und 2019 erschien auf der amiga40 eine neue Ausgabe anlässlich des 40. Amiga-Jubiläums.



Die Crew um Chefredakteur Richard Löwenstein verteilt in Ausgabe 1/2025 wieder Pixel, Pathos und Pöbelei - mit frischen Tests, Retro-Humor und unverfälschtem Joker-Spirit. Wer den Mix aus Witz, Wissen und Wahnsinn vermisst hat, bekommt endlich Nachschub in Farbe, Druckerschwärze und frecher Schnauze.



Inhalte dieser Ausgabe 52 druckfrische Seiten mit heißen News und gnadenlosen Gags

Top-Themen: Die Siedler II, Grind, Apidya Special & The A1200 unter der Lupe

Test-Duelle: Können neue Releases die Klassiker schlagen?

Vier Jahrzehnte Demo-Szene

Maximales Amiga-Tuning: 68080 versus Pi

Paula rockt: 40 Jahre Amiga-Musik

Nur echt mit Mailbox, Joker-Galerie und der Original-Crew! (nba)



[Meldung: 28. Okt. 2025, 09:50] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

