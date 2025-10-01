|ENGLISH VERSION
|28.Okt.2025
Andreas Magerl (ANF)
| Die Rückkehr des Jokers: Amiga Joker 1/2025 erschienen
Amiga Joker galt unter vielen Amiga-Fans in den späten 80er bis Mitte der 90er Jahre als das Amiga-Magazin schlechthin. Nach Revivals im Jahr 2017 und 2019 erschien auf der amiga40 eine neue Ausgabe anlässlich des 40. Amiga-Jubiläums.
Die Crew um Chefredakteur Richard Löwenstein verteilt in Ausgabe 1/2025 wieder Pixel, Pathos und Pöbelei - mit frischen Tests, Retro-Humor und unverfälschtem Joker-Spirit. Wer den Mix aus Witz, Wissen und Wahnsinn vermisst hat, bekommt endlich Nachschub in Farbe, Druckerschwärze und frecher Schnauze.
Inhalte dieser Ausgabe
[Meldung: 28. Okt. 2025, 09:50] [Kommentare: 0]
