|30.Okt.2025
| 7-bit: Firmware-Version 0.63 für Bluetooth-Adapter
Die Firmware für den Bluetooth-Adapter BlueLink von 7-bit wurde aktualisiert. Version 0.63 bietet folgende Neuerungen:
Folgende Eingabegeräte werden jetzt zusätzlich unterstützt:
- added mouse support for AtariST mode
- added mouse emulation in gamepad mode for AtariST
- modification of mouse handling procedures
- modification of mouse emulation procedures
(cg)
- SteelSeries Stratus Duo
- Xbox Elite Series 2
- 8BitDo NEOGEO Wireless Controller
- ATARI VCS joystick (experimental support)
[Meldung: 30. Okt. 2025, 22:07] [Kommentare: 0]
