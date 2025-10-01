|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|30.Okt.2025
| Erfahrungsbericht zur "Old Blue Workbench" auf einem Amiga 500
"Epsilon" stellt in einem Blog ausführlich den Kickstart-1.3-kompatiblen Workbench-Ersatz Old Blue Workbench vor. (cg)
[Meldung: 30. Okt. 2025, 22:10] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.