03.Nov.2025

Apollo-Team: V2-Nachfolger "Raptor" in Entwicklung

Nachdem kürzlich der Support für die Vampire-V2 abgesagt wurde (amiga-news.de berichtete), berichtet Gunnar von Boehm im Apollo-Discord-Kanal, dass ein Nachfolger mit dem Namen "V3-Raptor" unter der Federführung von Arne von Boehn in Entwicklung ist.



Das Projekt befinde sich in einer vorläufigen Entwurfsphase und solle eine deutlich verbesserte Version des V2 werden. Sie soll eine moderne FPGA und modernes FastMemory verwenden, über deutlich mehr Speicher (512 MB) verfügen und außerdem 16/24-Bit-Audio und 100-MBit-Ethernet bieten. Dabei soll sie nicht so leistungsstark wie die "V4 Icedrake" sein, dafür aber kostengünstiger zu haben sein.



Zunächst soll eine Variante für den Amiga1200 erscheinen. Abhängig vom Erfolg könnten weitere Modelle zum Beispiel für das CD32 folgen. Sei sei als Beschleunigerkarte geplant und nicht als eigenständiges Gerät. Sie basiere auf der bereits vorhandenen Entwicklung der V4-Reihe und verwende dieselbe CPU, denselben Audio-Chip, dieselben Audio-Treiber, denselben Netzwerk-Chip und dieselben Netzwerk-Treiber. Somit seien keine Neuentwicklungen erforderlich sind, wobei ein weniger teurer FPGA verwendet werden solle (wie es bereits bei der V2 der Fall gewesen sei). Die Hauptaufgabe bestünde darin, das FPGA-Modell zu ersetzen. Da das FPGA kleiner werde, müssten einige Funktionen wegfallen. Zum Preis könne zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. (dr)



[Meldung: 03. Nov. 2025, 06:52]

