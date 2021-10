30.Okt.2021

AmigaOS 4: MediaVault 1.5.0

MediaVault ist eine Open Source Desktopanwendung für AmigaOS 4, mit deren Hilfe man Online-Radiostationen streamen und seit der Version 1.4.0 auch Podcasts hören kann. Dafür wird ein externer Abspieler wie AmigaAmp und die jansson.library v2.12.1 benötigt. Zur aktuellen Version 1.5.0 schreibt der Autor George Sokianos folgendes:



"Ich habe an diesem Wochenende eine neue Version von MediaVault veröffentlicht. Mit dieser Version sind ein paar neue Funktionen hinzugekommen und auch ein paar Korrekturen. Mit MediaVault v1.5.0 können Sie Online-Radiosender und Podcasts als Ihre Favoriten markieren und sie in einer separaten Liste auflisten lassen. Auf diese Weise können Sie sie viel schneller finden und anhören, ohne ständig nach ihnen suchen zu müssen.



Dazu gibt es jetzt über der Wiedergabetaste einen kleinen gelben Stern mit einem Pluszeichen, mit dem Sie den Radiosender oder Podcast zur Favoritenliste hinzufügen können. Dieser ändert sich dann in einen Stern mit einem roten Minuszeichen, um ihn aus der Favoritenliste zu entfernen. Um diese Schaltflächen zu aktivieren, müssen Sie zuerst in den Listen den gewünschten Sender finden, ihn auswählen und dann werden die Schaltflächen aktiviert.



Wenn wir schon dabei sind, gibt es noch eine weitere Schaltfläche, die immer dann verfügbar ist, wenn Sie eine Podcast-Episode auswählen, und die sich neben dem kleinen Stern über der Abspieltaste befindet. Wenn du darauf klickst, wenn eine Episode ausgewählt ist, wird die Episode zur Liste "Später anhören" unter dem Abschnitt Podcast in der linken Seitenleiste hinzugefügt. Auf diese Weise können Sie Episoden markieren, die Sie sich anhören möchten, wenn Sie mehr Zeit haben.



Wenn Sie bereits die Vorgängerversion verwenden, nutzen Sie bitte die Auto-Updatefunktion, die Sie im Anwendungsmenü finden. Damit können Sie automatisch auf die neueste verfügbare Version aktualisieren, und bevor Sie das tun, wird das gesamte Changelog angezeigt.



Ich möchte mich bei all meinen Unterstützern bedanken, die mir helfen, MediaVault weiterzuentwickeln, neue Funktionen hinzuzufügen und es immer besser zu machen." (dr)



